تخصيص 500 ألف دينار لبعض الأطباء في العراق

أعلن مجلس الوزراء العراقي عن تخصيص 500 ألف دينار (حوالي 500 دولار أمريكي) إضافة مالية للأطباء الذين يعملون في تماس مباشر مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الأمانة العامة للمجلس بيانا نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) تقول فيه: "استمراراً لدعم وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني (55 لسنة 2020) بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية مجموعة إجراءات لمواجهة الفيروس، زاد عليها اليوم تخصيص 500 ألف دينار (حوالي 500 دولار أمريكي) إضافة مالية للأطباء الذين يعملون في تماس مباشر مع المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "الإجراءات تضمنت تخويل وزارة الصحة صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة"، مشيراً إلى أن"الإجراءات تضمنت أن يكون الدوام الرسمي بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية، فضلاً عن إجراءات أخرى".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و522 شخصا على مستوى العالم بحلول نهاية يوم أمس 5 أذار/ مارس.

وانتشر المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.