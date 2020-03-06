بوغدانوف يبحث مع عريقات هاتفيا محاولة استئناف عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية

بحث ممثل الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عبر الهاتف، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مسألة تهيئة الظروف لاستئناف عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية ، أنه "خلال المحادثة تمت مناقشة قضايا تهيئة الظروف لعملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية مستقرة، بإشراف دولي وبناءً على قرارات المجتمع الدولي، ذات الصلة، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن الدولي ، والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وذكرت الخارجية الروسية أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت، في نهاية أبريل/ نيسان 2014، دون تحقيق أي نتائج تذكر بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 أساسا للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.