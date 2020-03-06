حميدتي: مفاوضات السلام في جنوب السودان تسير بصورة مثلى ومعوقاتها بدأت تزول

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن مفاوضات السلام بعاصمة دولة جنوب السودان تسير بصورة مثلى، وإن جميع المعوقات التي كانت تواجه عملية السلام الشامل بدأت في الزوال.

ودعا حميدتي لدى لقائه وفد اﻹدارات اﻷهلية لولايات دارفور، أمس الخميس، جميع الجهات للعمل على وحدة الصف ونبذ الفرقة والتركيز على بناء السودان، وفقا لصحيفة "السوداني".

من جانبه قال ناظر عموم الرزيقات، الناظر محمود موسى إبراهيم مادبو، إنهم تلقوا دعوة من النائب الأول لمناقشة الأوضاع في عموم السودان ودارفور بصفة خاصة، مؤكداً دعمهم المستمر لوحدة الصف ولم الشمل من أجل الاستقرار واﻷمن و السلام بولايات دارفور.

الجدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية تجري مفاوضات لتحقيق السلام الشامل في السودان والتي ترعاها دولة جنوب السودان مع عدة مسارات من أبرزها: دافور والمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان ومسار الشرق.

يذكر أن الحرب الأهلية في دارفور التي نشبت منذ عام 2003 خلفت قتلى قرابة 300 ألف وهجرة ما يزيد عن 2 مليون من سكان دارفور إلى داخل وخارج حدود السودان.

وأعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، يوم الثلاثاء الماضي، مع وفد مسار دارفور، الاتفاق على مبدأ تسليم جميع الملاحقين دوليا في جرائم حرب بإقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.