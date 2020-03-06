الجيش السوري يعلن جاهزيته للرد بقوة على أية محاولة خرق لوقف إطلاق النار

ونقلت وكالة "سانا" أن المناطق التي حررتها وحدات الجيش العربي السوري خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا على امتداد مئات الكيلومترات من محور كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي وصولا إلى محور غرب سراقب تشهد وقفا للأعمال القتالية وهدوءا على مختلف المحاور بعد دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم توقيعه في موسكو أمس حيز التنفيذ.

وأكدت الوكالة أن وحدات الجيش جاهزة للرد بقوة على أية محاولة خرق من قبل التنظيمات الإرهابية التي دأبت في الماضي على خرق اتفاقات وقف الأعمال القتالية والاعتداء على المناطق الآمنة المجاورة ونقاط الجيش.

هذا وتوصلت روسيا وتركيا، يوم أمس الخميس، إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد محادثات في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردغان. وتنص الوثيقة على عدة نقاط، أبرزها فرض نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، دخلت حيز النفاذ اعتباراً من منتصف ليلة أمس الخميس إلى اليوم الجمعة.

وحررت وحدات الجيش منذ بدء عملياتها الأخيرة في الخامس عشر من كانون الأول/ يناير الماضي عشرات القرى والبلدات في ريفي إدلب وحلب بمساحة إجمالية تجاوزت 1600 كم مربع وتمكنت من تأمين أوتستراد دمشق-حلب (إم5) الدولي بطول 100 كم والقضاء على مئات الإرهابيين.