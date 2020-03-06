في جولة مفاجئة... المهدي يتفقد إجراءات الوقاية من "كورونا" في بغداد والبصرة... صور

اطلع رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها في مطار بغداد الدولي، على الإجراءات المتبعة لمنع انتقال فيروس كورونا بين المسافرين.

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" صورا لجولته أثناء حديثه مع العاملين في المطار يؤكد من خلاله، ضرورة عدم التهاون بأي حال مع إجراءات الوقاية بكافة تفاصيلها.

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يتفقد إجراءات الوقاية من "كورونا" في بغداد والبصرة. pic.twitter.com/BoYrouMMNJ — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 6, 2020

وذكر موقع المكتب الإعلامي أن المهدي توجه بعد ذلك إلى محافظة البصرة، لزيارة مبنى المشفى التركي الجديد وبحث مع القائمين عليه إمكانية تخصيص ردهة كاملة لعلاج المصابين بالفيروس.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الإجراءات في منفذ الشلامجة الحدودي واستمع من هناك لحديث عدد من العاملين فيه ومجموعة من المواطنين حول سبل السلامة المتبعة .

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تخصيص 500 ألف دينار (حوالي 500 دولار أمريكي) إضافة مالية للأطباء الذين يعملون في تماس مباشر مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى بعض الاجراءات التي تضمنت تخويل وزارة الصحة صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة.