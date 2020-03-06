مصر.. اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، الجمعة، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.