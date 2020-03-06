مصر تستقبل 165 صينيا... وإجراءات مشددة في مطار القاهرة

صرحت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، اليوم الجمعة، بأن المطار استقبل رحلة قادمة من الصين تضم 165 راكبا.

وقال موقع "مصراوي" إن مطار القاهرة الدولي شهد إجراءات مشددة لاستقبال إحدى الرحلات القادمة من الصين، إذ تم فحص ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة داخل أرض المهبط والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أن الطائرة الصينية التابعة لشركة "سيشوان"، وصلت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وتم تخصيص موقع 306 داخل أرض المهبط لوقوف الطائرة، وانتقل أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي إلى موقع الطائرة، وكذلك سيارات العزل الجديدة.

وفحص الأطباء ركاب الرحلة أثناء نزولهم من الطائرة وأخذ مسحة من الأنف والحلق وتم قياس درجات حرارتهم والتأكد من خلوهم من الأعراض الواضحة لفيروس "كورونا".

وتم تحرير بطاقات متابعة صحية للركاب داخل مبني 2 بالمطار لمتابعتهم خلال الأيام القادمة والتأكد من عدم ظهور أية أعراض عليهم للفيروس.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد خضعت للفحص الطبي في مطار القاهرة، هذا الفحص الذي يأتي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وعادت زايد، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من جمهورية الصين الشعبية في رحلة استمرت 5 أيام، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الصين وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية، بحسب موقع مصراوي.