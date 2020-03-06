الداخلية التونسية تكشف تفاصيل التفجير الذي وقع قرب السفارة الأمريكية

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل العملية الانتحارية التي وقعت اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة.

وقالت الداخلية التونسية في البيان "تعلم وزارة الداخلية عن قيام نفرين يوم الجمعة 6 مارس 2020 على الساعة 11:00 صباحا باستهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وأضافت "قد أسفرت هذه العملية عن مصرع الإرهابيين وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة".

وأعلنت الوزارة، فيما بعد، وفاة رجل أمن متأثرا بإصابته البليغة جراء التفجير الإرهابي.

واختتمت بالقول: "ويتابع المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصباح تطورات هذه العملية. وقد وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة. وستقوم وزارة الداخلية بمد الرأي العام بكل المستجدات في الإبان".