بيان من السفارة الأمريكية في تونس حول انفجار وقع بالقرب منها

أصدرت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، بيانا حول الانفجار الذي وقع بالقرب منها، صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 5 من عناصر الشرطة ومدني واحد.

وقالت السفارة إن "فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس".

وتابعت "يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت، اليوم الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل العملية الانتحارية التي وقعت اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة.

وقالت الداخلية التونسية في البيان "تعلم وزارة الداخلية عن قيام نفرين يوم الجمعة 6 مارس 2020 على الساعة 11:00 صباحا باستهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وأضافت "قد أسفرت هذه العملّة عن مصرع الإرهابيين وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة".

واختتمت بالقول "ويتابع المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصباح تطورات هذه العملية. وقد وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة. وستقوم وزارة الداخلية بمد الرأي العام بكل المستجدات في الإبان".