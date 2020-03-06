مصر... الحكومة تحسم الجدل بشأن حذف مناهج أبريل في المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام وزارة التربية والتعليم حذف المناهج الدراسية؛ لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية وتحويلها للاطلاع فقط.

وبحسب بيان، اليوم الجمعة، أكد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، صباح اليوم، الجمعة، أن المركز الإعلامي تواصل مع وزارة التعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية، وأنه لم يصدر عنها أي قرارات خاصة بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن كافة المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي جزء منها، مُشددةً على الالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، دون أي تغيير.

وفي سياق متصل، قال وزير التعليم المصري، طارق شوقي، إن ما أعلنته الوزارة عن خطة إخلاء المدارس لا علاقة له بفيروس كورونا.

وأضاف شوقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإجراء يحدث كل عام بشكل روتيني، وأن الوزارة لا تحاسب على ما تنشره بعض المواقع المغرضة، خاصة أن الإجراءات تهدف لتدريب الأطفال على المواقف التي يحدث فيها مخاطر.

وأوضح أن الكورونا لا تندرج تحت المخاطر التي أعلنت عنها الوزارة ضمن عملية الإخلاء التي تتم كل عام.