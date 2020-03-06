السعودية تدعو مواطنيها الذين زاروا إيران لإبلاغ السلطات الصحية بذلك

دعت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الجمعة، المواطنين الذين زاروا إيران للإفصاح بذلك للسلطات الصحية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها: "بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يوماً الماضية".

وتابعت: "حفاظا على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفاديا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت".

بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يوماً الماضية بالإتصال على رقم الصحة 937 ومن خارج المملكة 966920005937+



حفاظاً على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفادياً لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 هـ، الموافق 7 مارس 2020م. pic.twitter.com/gSx4U1iWKv — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) March 6, 2020

​وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت، أمس الخميس، بيانا حملت فيه إيران مسؤولية انتشار فيروس "كورونا" الجديد في العالم.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا نقلت فيه عن مصدر مسؤول، والذي كشف عما وصفه بـ"المفاجأة"، التي اكتشفتها السلطات السعودية، والتي جعلتها تحمّل إيران مسؤولية انتشار الفيروس في العالم.

وقال المصدر: "في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة من تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة".

ووصف المصدر سلوك إيران بأنه "غير مسؤول"، مضيفا: "لقد سمحت بدخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطراً على العالم أجمع".

وطالب المصدر السعودي جميع المواطنين السعوديين، الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة، لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.

كما حث المصدر المواطنين السعوديين، الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه "سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان".

وأشار المصدر أن "المملكة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع".

وشدد المصدر على "المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، وسيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن".

وطالب المصدر السعودي إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين، الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير/شباط الماضي.

وحمّل المصدر السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال وجوده على الأراضي الإيرانية، دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك.

كما شدد المصدر على أن استمرار

"النظام الإيراني في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين إيران سرا، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره".