وزير الصحة يعلن خروج لبنان من مرحلة احتواء فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني حسن حمد، أنه حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نتحمل المسؤولية ونتابع كل الإجراءات التي تحمي المجتمع من انتشار الوباء، وبالحالات التي تسجلت اليوم خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس، للأسف لدينا حالتان أو ثلاثة مجهولة المصدر".

وأضاف: "نتمنى كمجتمع مدني مع السلطات المدنية والعسكرية والأمنية رفع درجة تدخلنا إلى مستوى أعلى، أما للسياسيين أقول الوقت ليس للجدل البيزنطي العقيم بل إنه وقت تحمل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع معنويات لأن 50 % من مناعتنا هي معنويات".

ودعا إلى عدم التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة.

وأكد حمد أن "مستشفى رفيق الحريري الجامعي على قدر المسؤولية وعلى الرغم من مطالب الموظفين المحقة لكن الضمير المهني للموظفين حتّم عليهم التعامل والتجاوب مع هكذا حالات".