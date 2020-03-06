موريتانيا تمنع مواطني 4 دول من دخول أراضيها

قررت السلطات الموريتانية، اليوم الجمعة، منع مواطني أربع دول من دخول البلاد بشكل مؤقت، في إطار الاحتياطات المتخذة لمنع دخول فيروس كورونا، الذي لم يسجل أية إصابة له في موريتانيا.

نواكشوط - سبوتنيك وتم منع مواطني إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية والصين، من دخول موريتانيا بشكل مؤقت، وفق ما أكده مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك".

وكانت السلطات الموريتانية قد رحلت، يوم أمس الخميس، فوجا سياحيا، مكونا من 15 إيطاليا بعد أن رفضوا الخضوع للحجر الصحي.

وأكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في مؤتمر صحفي ليل الخميس-الجمعة، أن موريتانيا خالية من فيروس كورونا، وأن السلطات المعنية قامت باتخاذ إجراءات لحماية الناس من الفيروس خصوصاً في المعابر الحدودية، متحدثاً عن حجر صحي احتياطي لحوالي 40 شخصا.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة تأجيل التجمعات الدولية المبرمجة في موريتانيا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، بسبب المخاوف انتشار فيروس كورونا.

ورغم ظهور الفيروس في دول جوار موريتانيا، مثل السينغال (4 إصابات) الجزائر (17 إصابة) والمغرب (إصابتان) لم تسجل موريتانيا حتى الآن، أي حالة مؤكدة بفيروس كورونا.