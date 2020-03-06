بعد اكتشاف "كورونا" في باخرة سياحية... مصر تتخذ إجراءات وقائية في المنشآت الفندقية

أعلنت غرفة المنشآت الفندية المصرية، عن بدء تنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتنفيذ تدابير وقائية بالمنشآت الفندقية من فيروس "كورونا" الجديد.

وقال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندية، وفقا لما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية: "سنتخذ المزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين في المنشآت الفندية المصرية".

وتابع فوزي بقوله "الغرفة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعددهم 26 مدربا يتنقلون في جميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبي".

وأكد رئيس غرفة المنشآت الفندية أنه "تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي، لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات، التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة و فيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات".

كما نقلت "الأهرام" عن عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندية في وزارة السياحة والآثار، قوله: "في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين إلى مصر، قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة و فيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبه".

وأشار العاصي إلى أنه تم إخطار الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات، التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء، والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا الجديد حاملة للفيروس، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

ويشار إلى أنه تم الإعلان عن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء اليوم الجمعة، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلّها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.