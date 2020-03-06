الرئيس التونسي في اجتماع الحكومة الجديدة: المرحلة تستوجب قيام كل جهة باختصاصها دون تداخل

صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأن المرحلة الحالية التي تمر بها بلاده تتطلب أنّ تضطلع كل جهة باختصاصاتها دون تداخل ولكن في انسجام تام.

جاءت تصريحات قيس سعيد في كلمة في أول اجتماع له بالحكومة الجديدة، إذ تطرق الرئيس التونسي للمسار "العسير الذي شهدته عملية تكوين الحكومة والذي تمّ في كنف الاحترام التامّ للدستور، مبيّنا أن المرحلة الحالية تستوجب أن تضطلع كل جهة باختصاصاتها دون تداخل ولكن في انسجام تامّ، لأن ما حصل في السنوات الأخيرة كان نوعا من الصراع بين القصبة وقرطاج"، حسبما ذكر راديو موزاييك.

وشدد سعيد في هذا السياق على أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تعملان في انسجام تام طبقا لتصور موحد لاتخاذ جملة من القرارات وبلورة مجموعة من مشاريع القوانين تستجيب لانتظار التونسيين وتحقّق طموحاتهم.

وترأس قيس سعيّد، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج وهو أوّل اجتماع مجلس وزراء للحكومة الجديدة برئاسة السيد إلياس الفخفاخ.

وحسب بلاغ للرئاسة، فقد نظر المجلس في مجموعة من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، وخاصّة منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

في سياق آخر، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء الماضي، بأن بلاده لا ينقصها شيء لإنتاج طائرات محلية الصنع بالكامل، جاءت تصريحات سعيد خلال حضوره استعراضا عسكريا جويا تونسيا وسعوديا، ولدى إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع بجربة.