طيران التحالف يشن غارات على 4 محافظات يمنية

جدد طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، غاراته على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن طيران التحالف شن 5 غارات على مديريتي الحزم والمتون وسط وغرب الجوف، وذلك بعد ساعات من استهدافه المحافظة بـ 8 غارات.

وأضافت أن التحالف نفذ غارتين جويتين على مديرية بكيل المير في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وتأتي الغارتان غداة 14 غارة للتحالف استهدفت مديرية حرض شمال غربي حجة.

في السياق، شن التحالف غارة جوية على جبل صلب في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، واستهدف بأخرى مديرية صرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.