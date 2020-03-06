العراق يضيف رعايا أربع دول إلى القائمة المحظور دخولها البلاد بسبب كورونا

أعلن العراق تعليق دخول الأجانب من 4 دول أخرى، على خلفية تفشي فيروس كورونا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، وإسبانيا ونيجيريا".

وأشار الصحاف في البيان إلى استثناء الوفود الدبلوماسية والرسمية من هذا القرار.

المتحدث باسم وزارة الخارجية @Iraqimofa :

إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من #تركيا، و #فرنسا، و #اسبانيا و #نيجيريا.

ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى #العراق 13 دولة.

ويستثنى من قرار الحظر الوفود #الدبلوماسية، والرسمية. pic.twitter.com/ayTSNhmwLL — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) March 6, 2020

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين العراقيين ودخول رعايا الأجانب من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.