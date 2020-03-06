مصائب "كورونا" عند قوم فوائد

ساهم فيروس كورونا في زيادة الطلب على السفر لوجهات معينة في الوقت الذي خفض فيه الطلب على دول أخرى، حسب منصة "ويغو" السياحية.

وأوضح مأمون حميدان المدير العام لشركة "ويغو" في لقاء تلفزيوني أن السياحة الداخلية في بعض الدول شهدت تحسنا، خاصة في الإمارات.

وأشار إلى أن هناك تغييرا في النمط والوجهات التي يبحث عنها العملاء، إذ تراجع البحث عن الصين بنسبة 70 إلى 75%، كما تأثرت أيضا دول جنوب شرق آسيا بنسب تفوق 50%.

وأوضح حميدان :"أن هناك زيادة في البحث عن بعض الوجهات، مثل مصر التي زادت بأكثر من 40% خاصة خلال الفترة الماضية التي لم تكن بها إصابات بحالات كورونا."

وتوقع أن يتراجع الطلب على الطيران خلال العام الجاري عالميا بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الطلب على الفنادق داخليا خلال فترة الإجازات ارتفع بنسبة 50% خاصة في الإمارات.