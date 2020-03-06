الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في تونس

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، ما أدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان ، تقول فيه: "إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن التلفزيون الرسمي في تونس، اليوم، مقتل عنصرين إرهابيين في تفجير انتحاري قرب مقر السفارة الأمريكية، إضافة إلى وفاة رجل أمن تونسي وإصابة عدد آخر بجروح.

ووقع التفجير الإرهابي بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة البحيرة على طريق الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

واستخدم الإرهابيان دراجة نارية لتنفيذ مخططهما، وتضررت سيارة شرطة تونسية نتيجة الانفجار.

وأغلقت قوات الأمن الطرق حول المنشآت في بعض أنحاء العاصمة، كما جرى إغلاق أو إخلاء مقرات بعض المؤسسات الدولية.