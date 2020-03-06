تدمير طائرات مسيرة في محيط قاعدة "حميميم"

وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة "حميميم" العسكرية على السواحل السورية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة باتجاه أهداف معادية حاولت الاقتراب من القاعدة.

وأكد المراسل أن هذه الأهداف التي تم إسقاطها عبارة عن طائرات مسيرة مصدرها مناطق سيطرة المسلحين الصينيين في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأوضح أن وسائط الدفاع الجوية نجحت في تفجير مسيرتين في محيط القاعدة دون تسجيل أي أضرار تذكر في مناطق سقوطها.