مصر... وزيرة الصحة ليست مصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، إن وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أظهرت الاختبارات بأنها ليست مصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، وفقا لما نشره موقع "مصراوي": "نتيجة العينات التي تم سحبها من الدكتورة هالة زايد والوفد المرافق لها في زيارتها إلى الصين، خرجت سلبية بالكامل".

وتابع مجاهد بقوله: "الوزيرة في مكتبها تباشر أعمالها، وعقدت اجتماعات مع قيادات الوزارة، لبحث تداعيات اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة سياحية اليوم".

وكانت وزيرة الصحة المصرية قد خضعت والوفد المرافق لها للفحص الطبي في مطار القاهرة، والذي يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا".

وعادت زايد، صباح الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من جمهورية الصين الشعبية في رحلة استمرت 5 أيام، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الصين وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية، بحسب موقع مصراوي.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنتا، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا الجديد حاملة للفيروس، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

ويشار إلى أنه تم الإعلان عن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

​وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء اليوم الجمعة، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلّها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.