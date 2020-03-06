العراق... ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 3 حالات وتسجيل 8 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، عن ثالث حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا في دائرة صحة كربلاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السيدة المصابة بالفيروس في المدينة توفيت مساء اليوم.

وقال الناطق بأسم الخلية محمد الوكيل، في بيان رسمي: "تم تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمرأة مسنة في المحافظة، وتم إدخالها في ردهة الحمايات لتلقي العلاج اللازم".

وتابع بقوله: "حالة المريضة كانت حرجة جدا مما تسبب بوفاتها، ولكننا مستمرين في اتباع الإجراءات الوقائية على جميع الأصعدة، للحد من انتشار الفيروس في محافظة كربلاء من خلال لبس الكمامات والكفوف والالتزام بتعليمات وزارة الصحة عبر التعفير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس في المحافظة".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية كذلك، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الإصابات الجديدة 5 منهم في بغداد واثنين في السليمانية وواحدة في كربلاء.

واكدت وزارة الصحة والبيئة على تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الإصابات، داعية الجهات المعنية كافة الى متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.