السعودية: قصر الدخول مؤقتا للقادمين من الإمارات والبحرين والكويت على المنافذ الجوية

قصرت الحكومة السعودية، اليوم السبت، الدخول إلى المملكة مؤقتا للقادمين من الإمارات والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية، كإجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية فقد تقرر قصر دخول القادمين الإمارات والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

قررت حكومة المملكة ما يأتي :

أولاً : قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 7, 2020

وأضافت الوكالة إن السعودية قصرت أيضا الدخول بشكل مؤقت إلى المملكة عبر المنافذ البرية مع الدول الثلاث على الشاحنات التجارية فقط.

وطالبت المملكة الراغبين في القدوم إليها بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها فيروس كورونا أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بالفيروس.

ثانيًا : على جميع من يرغب في القدوم إلى #المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول؛أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس #كورونا الجديد، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لدخوله المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 7, 2020

ولفتت الوكالة إلى أن القرار يسري على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لدخوله المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت يوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي سياق متصل أعلنت، الجمعة كل من الإمارات ارتفاع الإصابات المؤكدة لديها بالفريروس لتصل إلى 45 جالة.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".