الرئيس الأمريكي يعين مارك ميدوز كبيرا لموظفي البيت الأبيض

وقال ترامب عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض. لقد عرفت وعملت مع مارك منذ فترة طويلة، والعلاقة جيدة جدا بيننا".

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

وأضاف: أن ميدوز سيحل محل ميك مولفاني الذي سيصبح بدوره مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأيرلندا الشمالية.

وكان مولفاني بمثابة عنصر أساسي في إدارة ترامب في العديد من الأدوار على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتولى مولفاني منصب بير موظفي البيت الأبيض بعد أن شغل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو الدور الذي شغله منذ بداية العمل في إدارة ترامب.

وفقد موظفو البيت الأبيض والرئيس ثقتهم في مولفاني الخريف الماضي بعد أن فشل في وضع استراتيجية فعالة للدفاع عن الرئيس في الشكوى التي أصبحت أساس التحقيق في إجراءات عزل ترام.