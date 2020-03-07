السلطات السعودية تتحرك بعد تداول فيديو يظهر بركان في أكبر كهوف الوطن العربي

خرجت السلطات السعودية، عن صمتها، بعد أن تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان في السعودية.

وقالت مديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة المدينة المنورة في بيان لها اليوم السبت، إنه "تم إرسال فرقة إطفاء إلى الكهف الواقع على بعد 40 كيلومترا من مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر"، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي: "إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض، تم إشعالها بمصدر خارجي، حيث سبق وأن تمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع"، مبينا أنه سبق وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية على المسألة، وثبت لها أنها مخلفات حيوانية.

ويعد كهف "أم الجرسان" من أكبر الكهوف في الوطن العربي، إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين.

وبلغ أقصى ارتفاع في الكهف 12م، وعرضه 45م، كما له امتداد كبير وأكثر من فتحة، بعضها نافذ لعمق يصل إلى 25 م تقريبا.