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09:03 GMT07 مارس/ آذار 2020
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    مصر تكشف نتيجة تحليل 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"

    © REUTERS / EGYPTIAN HEALTH MINISTRY
    العالم العربي
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    فيروس كورونا (191)
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    كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم السبت، نتيجة تحاليل 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا".

    وأكدت الوزيرة المصرية، في بيان لها، إصابة 15 شخصا فقط، منها 12 حالة تم اكتشافها أمس الجمعة، حاملة للفيروس، بدون أي أعراض، على متن إحدى البواخر القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، لمصريين يعملون على الباخرة، وجرى تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل، مشيرة إلى أن باقي الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

    كما أكدت وزيرة الصحة المصرية، "إجراء تحاليل 61 حالة عائدة من العمرة في السعودية مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية، وغير مصابين بالفيروس".

    وأكدت أيضا، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه "فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية، طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

    وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

    ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلّها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (191)

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    الكلمات الدلالية:
    تحليل, فيروس كورونا, وزارة الصحة المصرية
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