أمير قطر يؤكد استعداد بلاده لأي مساعدة ممكنة لإيطاليا بعد تفاقم خطر كورونا فيها

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، مساء أمس الجمعة، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، كما تطرقا لأمة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكد الأمير تميم خلال الاتصال تضامن بلاده مع إيطاليا فيما يتعلق تفشي كورونا، معربا عن تعازيه والشعب القطري لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن ثقته في قدرة الحكومة الإيطالية على التعامل مع آثار هذا الوباء، واستعداد دولة قطر لتقديم كل مساعدة ممكنة في سبيل ذلك، حسبما ذكرت صحيفة لوسيل القطرية.

وشكر رئيس الوزراء الإيطالي الأمير القطري على اهتمامه ومساندته لإيطاليا، مرحبا بالتعاون مع دولة قطر من أجل مكافحة هذا الوباء.

وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا جراء انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى 197 وفاة، بزيادة قدرها 49 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، فيما زاد عدد المصابين بأكثر من 770 إصابة.

وقال أنجيلو بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن عدد الذين تعافوا زاد 109 أشخاص إلى 523 شخصًا، موضحًا أن وفيات اليوم تتراوح أعمارهم بين 62 و95 عامًا.

وأضاف بوريلي أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض "COVID-19"، بمن فيهم أولئك الذين تعافوا والذين ماتوا، ارتفع إلى 4636 شخصًا من 3858 شخصًا يوم الخميس.

وقال سيلفيو بروسيفيرو، رئيس أكبر معهد للصحة في إيطاليا، إن السلطات لا تستبعد مد الحجر الصحي ليشمل منطقة لومبارديا بأكملها، التي يوجد بها 10 بلديات يبلغ إجمالي عدد سكانها 47 ألفًا في الحجر الصحي.

وتعد إيطاليا رابع أكبر منطقة لانتشار الفيروس بعد الصين وكورويا الجنوبية وإيران، لكنها ثاني أكثر الدول تسجيلًا للوفيات بعد الصين.