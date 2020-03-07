أوقاف كردستان تعلق على فتوى "شهداء" كورونا

علقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان على الفتوى التي أصدرها المجلس الأعلى للإفتاء في الإقليم

وعبرت الوزارة، اليوم السبت، عن رفضها، للفتوى التي أصدرها المجلس الأعلى للإفتاء في الإقليم والتي تعتبر من يتوفى بفيروس كورونا المستجد "شهيدا".

وأعلن مدير العلاقات العامة في الوزارة مريوان النقشبندي في تصريح صحافي أن "اعتبار من يتوفى ب‍فيروس كورونا شهيدا مدعاة للقلق، وغير مقبول أيضا لما يحتمله من تفسيرات خاطئة بين الناس"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وتابع النقشبندي "الله من يمنح درجة الشهادة ولا يحق لمجلس الإفتاء أن يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار".

وأصدر المجلس قبل أيام فتوى اعتبر فيها من يتوفى إثر اصابته بالفيروس "شهيدا".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.