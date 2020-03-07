الحكومة الفلسطينية: وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب كورونا

قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم، السبت، إنه تم وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب فيروس كورونا.

ونوهت وكالة "رويترز"، صباح اليوم، السبت، إلى أنه لم يرد تعليق من مسؤولين أمريكيين في المنطقة.

وقال المتحدث، إبراهيم ملحم "هناك وفد أمريكي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق، وهم لا زالوا موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي مثل باقي الأشخاص الموجودين".

كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعد تأكيد إصابة أكثر من 12 حالة في بيت لحم.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال اجتماع طارئ، عقده في مكتبه مساء أمس الجمعة، ضم عددا من الوزراء والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسة الاعلامية، عن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا، أمس، إلى 16 إصابة، حيث يتم تحويل الفندق الذي سجلت فيه الإصابات إلى مستشفى لجميع الحالات المصابة.

ودعا رئيس الوزراء إلى العمل بوتيرة عالية من التنسيق للحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى، أو نشر الهلع بين الناس، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار.