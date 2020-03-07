وضع صورة عبد الملك الحوثي على العملة السعودية... والأمن يرد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قيام شخص بوضع صورة عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، على ورقة من فئة 500 ريال سعودي.

وجاء الرد سريعا من محافظة جدة، التي قال مسؤولوها: "ضبطت الجهات الأمنية بجدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبد الملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي".

الجهات الأمنية في #جدة تضبط مقيم من الجنسية اليمنية نشر في مواقع التواصل صورة لعبدالملك #الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال. pic.twitter.com/iIOjSXHTc3 — فﮩد آلُقٌرشيُ (@fahadmhg141913) March 6, 2020

وأضافت المحافظة "تمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه".

ضبطت ⁧#الجهات_الأمنية⁩ بجدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي ..

تمت احالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

⁧#محافظة_جدة pic.twitter.com/cu3vtBIeM8 — محافظة جدة (@jedgovsa) March 6, 2020

يذكر أن السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر عام 2014.