تأسيس مركز الصحة الوقائية لرعايا الدول العائدين من الصين في الإمارات

أسست الإمارات مركزا للصحة الوقائية ضمن "المدينة الإنسانية" في أبوظبي لتقديم الرعاية العلاجية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية حيث بداية تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".
ويوفر المركز الذي تم تجهزه بكافة المستلزمات الضرورية للعائدين من مقاطعة هوبي الصينية، حسب مانقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر الصحي المقررة بـ 14 يوما وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين التأكد التام من سلامتهم.
ويقدم مركز الصحة الوقائية الذي تم رفده بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة خدمات إجراء الفحوص الطبية لكافة الفئات العمرية من الذين تم إجلاؤهم من الصين للوقوف إلى جوارهم في هذه الظروف الطارئة التي يمرون بها ما يؤكد صواب هذا القرار الإنساني المسؤول في نجدة الأشقاء والأصدقاء.
وساهمت الجهود الوطنية المشتركة في إنجاز هذا المشروع الإنساني في زمن قياسي خلال 48 ساعة منذ الإعلان عن إجلاء الإمارات لرعايا دول مجاورة عديدة من الصين.
وتم تجهيز مركز الصحة الوقائية الذي يقدم خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة بأحدث معدات الفحص الطبي وتزويده بالكمامات والمعقمات ووسائل الوقاية إضافة إلى الطواقم الطبية المؤهلة والمدربة للتعامل مع الحالات الصحية بينما يضم المركز غرف عزل مزودة بمستلزمات مكافحة العدوى.
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