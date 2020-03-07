بعد تحديد كميات الإنترنت المستخدمة.. عودة تطبيقات محادثة و"بوبجي" للعمل في سوريا

عادت تطبيقات محادثة عن طريق الإنترنت إلى العمل في سوريا بعد إطلاق آلية جديدة لاستخدام الإنترنت.

لاحظ مستخدمو تطبيقات المحادثة الالكترونية "واتس اب" و"الماسنجر" عودة التطبيقات للعمل بعد توقف طويل.

واستطاع المستخدمون التواصل عن طريق المكالمات الصوتية والفيديو والرسائل النصية، بالإضافة إلى لعبة "البوبجي" المشهورة.

وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا تفاصيل تلك الآلية على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأهمها أنه سيتم وضع عتبات للاستخدام على كل نوع من الاشتراكات بحيث لا يتأثر غالبية مستخدمي الشبكة.

وتابعت الهيئة أن تلك العتبات "تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين وستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الإنترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط على حساب بقية المشتركين".