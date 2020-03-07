إصابة رجل دين بارز في العراق بفيروس "كورونا"

أفاد محسن المدرسي، نجل المرجع الديني البارز في العراق هادي المدرسي، بإصابة والده بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليا للعلاج.

وقال المدرسي، في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه "يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر".

فيما قال مكتب المرجع الديني، في بيان، إن "سماحة السيد هادي المدرسي يتماثل حاليا للشفاء، بعد مروره بوعكة صحية، إثر اصابته بالوباء المنتشر كورونا"، مضيفا أن "المدرسي شكر جميع من تواصلوا للسؤال عن صحته، ويطلب الدعاء لجميع مرضى المسلمين، للخلاص من جميع الأمراض لا سيما الفايروس المستجد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس الجمعة، عن ثالث حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات إصابة جديدة، موضحة أن الإصابات الجديدة 5 منهم في بغداد واثنين في السليمانية وواحدة في كربلاء.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفا.