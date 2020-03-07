ابن زايد يشدد في اتصال مع جونسون على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام في المنطقة

تلقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، صباح اليوم، السبت، اتصالا هاتفيا من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن ابن زايد وجونسون بحثا خلال الاتصال الهاتفي علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين وتعاونهما المشترك وسبل دعمه وتنميته في المجالات كافة.

كما استعرض ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم علاقات الصداقة وتطوير التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وبريطانيا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياسية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما.

شدد محمد بن زايد وبوريس جونسون على أهمية تكثيف المجتمع الدولي الجهود والمساعي المشتركة لتحقيق السلام وتعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها.