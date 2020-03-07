عون: نعيش الساعات الأخيرة قبل إعلان تعثر لبنان في تسديد ديونه

قال عضو البرلمان اللبناني البارز، آلان عون، على تويتر اليوم السبت، إن لبنان يعيش "الساعات الأخيرة" قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه، بينما يجتمع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم.

وكانت مصادر قد أبلغت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، بأن من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.

وكتب البرلماني اللبناني يقول "نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه. هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون. لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان".

نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه.

هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وإرتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة وإستهلكت كل المخزون.

لا ينفع البكاء على الأطلال!

ما يفيد هو وضع وبدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان. pic.twitter.com/lagm6UGkII — Alain Aoun (@Alain_Aoun) March 7, 2020

​وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس/ آذار.