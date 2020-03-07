المبعوث الأممي لليمن يناقش ومحافظ مأرب خفض التصعيد العسكري وأوضاع النازحين

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في محافظة مأرب غربي اليمن، صباح اليوم السبت، التطورات الجارية في المحافظة وانعكاسات حركة النزوح للمحافظة.

القاهرة– سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة سبوتنيك، بأن غريفيث "التقى فور وصوله بمحافظ مأرب، سلطان العرادة، وناقش معه خفض التصعيد العسكري بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في المحافظة، ومنع امتداد المواجهات إلى مدينة مأرب".

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى أوضاع النازحين في مأرب وخاصة من نزحوا مؤخرا من محافظة الجوف، عقب تصاعد القتال في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، والأعباء المترتبة على ذلك.

وكان وزير الخارجية البريطاني أكد في وقت سابق عقب لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الرياض، "ضرورة خفض التصعيد عاجلا من قبل جميع الأطراف والاجتماع حول الطاولة قبل وقوع مزيد من الخسائر بالأرواح بلا داعي".

واعتبر دومينيك، الصراع في ‎اليمن، "واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم التي من صنع الإنسان"، مجددا التأكيد على "دعم بريطانيا لحل سياسي في اليمن".