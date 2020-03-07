بدء الاجتماع الاقتصادي المالي لإعلان الموقف من ملف "اليوروبوند"

بدأ الاجتماع الاقتصادي المالي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب ووزراء المالية والدفاع والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وعددا من المستشارين الماليين الدوليين للبحث في ملف سندات اليوروبوند المستحقة في 9 من آذار/مارس الحالي.

وسيعقد رئيس الحكومة حسان دياب، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا يعلن فيه موقف الحكومة من استحقاق سندات اليوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال النائب آلان عون على حسابه عبر تويتر،"نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثر لبنان في تسديد ديونه. هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون. لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان والبدء بها".

نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه.

هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وإرتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة وإستهلكت كل المخزون.

لا ينفع البكاء على الأطلال!

ما يفيد هو وضع وبدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان. pic.twitter.com/lagm6UGkII — Alain Aoun (@Alain_Aoun) March 7, 2020

هذا وتتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان بعد أن خسرت الليرة اللبنانية نحو 40% من قيمتها.