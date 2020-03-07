السعودية تشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران وتحدد أعدادهم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن "عدد المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، بلغ حتى صباح اليوم، 26 مواطنا متواجدا حاليا في المملكة".

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "عدد المتواجدين حاليا في إيران من الذين أفصحوا عن تواجدهم رسميا، بلغ 95 مواطنا، في حين اقتصر على 7 عدد المتواجدين حاليا في دول أخرى".

نشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم :

- 26 مواطن متواجد حالياً في المملكة.

- 95 مواطن متواجد حالياً في إيران.

- 7 مواطنون متواجدون حالياً في دول أخرى.

ندعو الجميع بالإفصاح المهلة المحددة بالإتصال على الرقم937 ومن خارج المملكة 966920005937+ pic.twitter.com/YZfnU4QBjd — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 7, 2020

​وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، دعت أمس الجمعة، المواطنين الذين زاروا إيران للإفصاح بذلك للسلطات الصحية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها: "بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يوماً الماضية". وتابعت: "حفاظا على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفاديا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت".

​وأصدرت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، بيانا حملت فيه إيران مسؤولية انتشار فيروس "كورونا" الجديد في العالم.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا نقلت فيه عن مصدر مسؤول، قوله إن السلطات السعودية تحمل إيران مسؤولية انتشار الفيروس في العالم، واصفا سلوك إيران بأنه "غير مسؤول".

وطالب المصدر السعودي، جميع المواطنين السعوديين، الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة، لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين السعوديين، الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.