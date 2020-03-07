بعد مبادرته بشأن كورونا… نجوى كرم: ما خليت الأرض من الإنسانية لأنها أنجبت محمد بن زايد

بعثت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، رسالة شكر لمحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تقديرا لمبادرته الإنسانية حول إجلاء العالقين من رعايا الدول العربية من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.

وكتبت نجوى كرم، على حسابها الرسمي على "تويتر"، أمس الجمعة "ما خلْيِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ محمد بن زايد".

وتابعت الفنانة اللبنانية:

شكرا لهاللّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب في الصين المصابين بفيروس كورونا إلى الإمارات والتكفل بعلاجهم. الله يحمي الإمارات الحبيبة، ويكتّر من أمثالَك.

ما خلْيِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ "محمد بن زايد" 🙏🏼

شكراً لهاللّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب في الصّين المصابين بفيروس #كورونا إلى الإمارات والتكفّل بعلاجهم.

الله يحمي الإمارات الحبيبة ،ويكتّر من أمثالَك 🙏🏼🌷 — Najwa Karam (@najwakaram) March 5, 2020

ويشار إلى أن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أمر محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي".

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، أول أمس، الخميس، أن توجيهات الرئيس الإماراتي تأتي في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون والمساعدة لهم في الظروف الصعبة.

وقامت طائرة مجهزة ومزوّدة بخدمات طبية متكاملة بعملية الإجلاء، التي ضمت 215 شخصاً من رعايا دول عربية وصديقة، حيث شارك في عملية الإجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقاً من المتطوّعين شمل الطيارين والمضيفين والفريقين الطبي والإداري، التي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الإنساني والتطوّعي.