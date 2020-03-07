مصر توقف رحلاتها الجوية إلى الكويت

أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وقف الرحلات الجوية إلى الكويت لمدة أسبوع وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد.

وجاء القرار بناء على طلب السلطات الكويتية بوقف الرحلات لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شمل الطلب 7 دول من بينها مصر، بحسب موقع "مصراوي".

وقالت مصادر للموقع إن السلطات تلقت طلبًا من الكويت بوقف إقلاع الرحلات لمدة أسبوع، وتم إبلاغ شركات الطيران التي تنظم رحلات إلى الكويت لإبلاغ ركابهم بوقف الحجز وإقلاع الرحلات، وتم تعميم المنشور بمباني الركاب بالمطار، حيث تقلع من المطار 5 رحلات يوميًا إلى الكويت تابعة لشركات "مصر للطيران والكويتية والجزيرة والنيل للطيران".

وأبلغت شركات الطيران ركابها ببدء تنفيذ القرار اليوم السبت ولمدة 7 أيام مقبلة، ووضعت إعلانات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وداخل مكاتبها بالمطار، وذلك لإبلاغ الركاب بتعديل مواعيد الحجز بالإضافة إلى إحضار الشهادات الطبية المطلوبة لدخول الكويت، وتتلخص في شهادة PCR معتمدة من المعامل الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الجمعة، بيانا قال فيه إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع.