ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين إلى 62 حالة

أعلنت البحرين، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 62 حالة.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي حول فايروس كورونا "كوفيد19"، عن رصد 6 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أيضا أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما يوجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصا طبيا، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة.

وبقيت عدد حالات التعافي 4 حالات حتى الآن.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.