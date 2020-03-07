الجزائر تؤكد تضامنها الكامل مع تونس في مواجهة الإرهاب

دانت الجزائر بقوة التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف دورية أمنية في تونس العاصمة وأعربت عن تضامنها المطلق مع تونس في مواجهة الإرهاب.

الجزائر - سبوتنيك. وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن "الجزائر، التي عانت من ويلات الإرهاب، تقف بثبات مع تونس شعبا وحكومة ضد المشروع الإرهابي، وعرابيه الذين أرادوا من وراء هذا الاعتداء الجبان النيل من تونس ومؤسساتها العتيدة غداة استحقاق سياسي تاريخي للشعب التونسي الشقيق".

وواصل البيان "نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الذي ارتقى جراء هذا الاعتداء وتمنياتنا للجرحى بالتماثل للشفاء فإننا واثقون من أن الشعب التونسي الشقيق سيتمكن بفضل حكمته وتبصره وبفضل صلابة مؤسساته السياسية والأمنية الانتصار على فلول الإرهاب والتخلص من هذه الآفة الدخيلة على ديننا وقيمنا".

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان أمس، أن شخصين عمدا في الحادية عشرة مساء، إلى استهداف دورية أمنية متمركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل لمقر السّفارة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، وأكدت مصرع الإرهابيّيْن وسقوط قتيل في صفوف الأمن التونسي.