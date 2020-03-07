السعودية تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا... والإصابات ترتفع إلى 7

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن "جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

وأهابت الصحة "بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع". مشددة على "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".