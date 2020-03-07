هيئة قناة السويس تؤجل مؤتمرا اقتصاديا دوليا على خلفية مخاوف من تفشي كورونا

قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، تأجيل مؤتمر اقتصادي دولي كان مقررا انعقاده الشهر الجاري بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للهيئة اليوم فقد تقرر "تأجيل المؤتمر الاقتصادي الدولي "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار" والذي كان مقررا انعقاده في الفترة من 21-22 آذار/مارس الجاري إلى موعد لاحق".

وأضاف البيان "رغم تطلع الهيئة واستعدادها إلى تنظيم المؤتمر لعرض تطورات العمل بالمنطقة وإبراز فرص الاستثمار، إلا أنه بسبب المخاوف الدولية المتزايدة والمتعلقة بفيروس كورونا التي أدت إلى إلغاء وتأجيل العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المشاركين والمدعوين للمؤتمر فقد اتخذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرارًا بتأجيل مؤتمر "محور الاستثمار" إلى موعد لاحق".

وأشار المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 15 حالة.

وبوقت سابق، أفادت مصر باتخاذها إجراءات مشددة لمنع دخول فيروس كورونا للبلاد، في المطارات والموانئ والمعابر البرية، كما خصصت مستشفى للحجر الصحي في مدينة مرسى مطروح شمال غرب البلاد لإيداع الحالات المشتبه بإصابتها هناك، حتى التأكد من خلوها من الفيروس، وهو ما قامت به بعد إعادة المواطنين المصريين من مدينة ووهان بالصين على متن طارئة خصصت لهذا الغرض.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.