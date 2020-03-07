للحد من انتشار كورونا... إقفال الملاهي والنوادي الليلية في لبنان

أصدر وزير السياحة اللبناني رمزي المشرفية، تعميما بإقفال الملاهي والنوادي الليلية في لبنان حتى 15 من الشهر الجاري.

وطلب المشرفية، في التعميم من أصحاب ومستثمري الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامة على الأراضي كافة، بالإقفال بدءا من تاريخ اليوم السبت ولغاية يوم الأحد في 15 الحالي ضمنا، كما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وتوجه المشرفية إلى المؤسسات السياحية كافة وبمختلف فئاتها، طالبا منها "التقيد بإجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وكلف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".