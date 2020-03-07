الإمارات: لن نسمح للعائدين من السفر بدخول المنشآت التعليمية قبل الكشف عن كورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أنها لن يتسمح للطلبة والعاملين في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة،العائدين من الخارج، الالتحاق بالمنشآت التعليمية قبل التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة"البيان" الإماراتية، فإن الوزارة دعت الطلبة والعاملين في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة العائدين من الخارج، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مشددة أنها لن تسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل التأكد من سلامتهم من الفيروس.

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت تأجيل الاختبار المهني المزمع عقده للمعلمين اليوم السبت بتاريخ 3/7/ 2020 حتى إشعار آخر وسيتم جدولة الاختبار في وقت لاحق.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، فإن الوزارة دعت الطلبة والعاملين في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة العائدين من الخارج، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مشددة أنها لن يسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل التأكد من سلامتهم من الفيروس.

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت تأجيل الاختبار المهني المزمع عقده للمعلمين اليوم السبت بتاريخ 3/7/ 2020 حتى إشعار آخر وسيتم جدولة الاختبار في وقت لاحق.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من يوم غد الأحد ولمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة و الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

و قالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.