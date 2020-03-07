الحكومة اليمنية تعلق العمل بتأشيرات الزيارة للوافدين خشية تفشي كورونا

علقت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، العمل بتأشيرات الزيارة لدخول أراضيها، مؤقتاً، لأي وافد أجنبي قادم من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا، مستثنيةً من يحمل ما يثبت عدم إصابته بالفيروس.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية، عبر حسابها على تويتر إنها: "اتخذت عدداً من الإجراءات حرصاً على الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ونظرا لانتشاره في الكثير من البلدان بشكل كبير لا سيما في إيران التي لا تحترم مسئوليتها ولا تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين منها".

— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) March 7, 2020

وأضافت أن: "على جميع الأجانب الراغبين بزيارة اليمن عبر طيران اليمنية أو طيران الأمم المتحدة أو الشركات الأخرى، أو عبر المنافذ البرية أو البحرية، الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة إيران أو إحدى الدول الأخرى المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير خلال الـ 14 يوما السابقة لوصولهم".

— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) March 7, 2020

وجددت الخارجية دعوتها المواطنين اليمنيين الالتزام بحظر السفر إلى إيران، تحت أي ظرف، مذكرةً بـ"قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2015".

ودعت إلى: "عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير".

وشددت على ضرورة التزام الشركات الناقلة إلى اليمن وخدمات طيران الأمم المتحدة وشركات النقل الجماعي البري الالتزام بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين وتسليمه عند الوصول إلى مطارات والمنافذ اليمنية".

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.