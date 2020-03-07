"الحوثيون" يشترطون وقف العمليات العسكرية مقابل السلام

اشترطت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقف العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف العسكري العربي ضدها للانخراط في مفاوضات لتحقيق السلام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجماعة رئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، عبر تويتر اليوم السبت، "‏الحل في اليمن يرتكز أولا على وقف العدوان ورفع الحصار ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة وهذا ما نؤكد عليه دائما".

واعتبر عبد السلام أن "أي دعوات مجزأة إنما هي دعوة مبطنة لإطالة العدوان والحصار".

ودعا عبد السلام، المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى "أن ينأى بنفسه عن الأجندة المشبوهة" على حد وصفه، مضيفاً "الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفاً للعدوان وفكاً للحصار".

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم، دعوته الأطراف اليمنية إلى وقف التصعيد، واستئناف العملية السياسية، محذراً من انزلاق اليمن إلى مزيد من العنف.

الحل في اليمن يرتكز أولا على وقف العدوان ورفع الحصار ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة وهذا ما نؤكد عليه دائما، وأي دعوات مجزأة فإنما هي دعوة مبطنة لإطالةالعدوان والحصار، وعلى المبعوث الأممي أن ينأى بنفسه عن الأجندة المشبوهةفالطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفا للعدوان وفكا للحصار — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 7, 2020

وقال غريفيث، للصحفيين خلال زيارته لمحافظة مأرب التي تستمر يوما واحدا ووفقا لحسابه على تويتر: "يمر اليمن بمنعطف خطير، فإما تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، وإما ينزلق ‎اليمن مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعي النطاق كما نشهد اليوم في ‎مأرب".