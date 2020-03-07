تسجيل
15:39 GMT07 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    سد النهضة

    ما وراء التحفظ السوداني على بيان الجامعة العربية بشأن سد النهضة؟

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104421/96/1044219609.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003071044797524-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F/

    أثار تحفظ السودان على البيان التضامني لوزراء الخارجية العرب مع مصر بشأن أزمة سد النهضة تساؤلات كثيرة حول أسباب موقف الخرطوم "غير المفهوم" والذي يرونه يسير عكس اتجاة العلاقات التاريخية بين البلدين.

    سد النهضة
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    السودان يتحفظ على قرار "الخارجية العرب" بالتضامن مع دولتي المصب في ملف سد النهضة
    ويرى مراقبون أن المصالح "هي التي تحرك السياسية لينتج عنها مواقف ربما تكون غير واضحة في حينها، في الوقت الذي يثمن فيه آخرون الموقف السوداني ويرون أنه لا يريد غلق الباب على الوساطة العربية في تلك الأزمة".. فلماذا تحفظ السودان؟.

    السفير طلعت حامد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي سابقا قال لـ"سبوتنيك"، إن "التحفظ السوداني على بيان وزراء الخارجية العرب نهاية الأسبوع الماضي ومطالبته بعدم ذكر اسمه، يأتي في وقت حرج جدا بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن نهاية فبراير/ شباط الماضي وتوقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لم يوقع السودان، الأمر الذي يعني أن هناك تباينات كثيرة في وجهات النظر فيما يتعلق بحصص مصر والسودان وفق اتفاقية عام 1959".

    وأضاف الأمين المساعد للبرلمان العربي، أن "الموقف السوداني الحالي مستغرب، لأن هناك اتفاق مبادىء تم التوقيع عليه بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، ومن الواجب على الدول الثلاث الالتزام بكل ما جاء بهذا الاتفاق والذي سارت المفاوضات بموجب بنوده لمدة خمس سنوات".

    وأكد حامد أن "تحفظ السودان على بيان صادر عن الجامعة العربية به الكثير من علامات الاستفهام، حيث إن الذي كان واضحا خلال الفترة الماضية أن السودان يؤيد الموقف المصري، وعندما تأتي المواقف الحاسمة يتنصل من التوقيع على الاتفاقية كما تتحفظ على البيان العربي في القاهرة".

    وأشار الأمين المساعد للبرلمان العربي إلى أن الوضع الراهن "يحتاج من مصر المزيد من الجهد الدبلوماسي بين القاهرة والخرطوم، ولا يمكن السماح بأن يكون سد النهضة سببا في إيجاد نوع من الفرقة بين السودان ومصر، لذا على الدبلوماسية المصرية التحرك سريعا نحو الخرطوم لإزالة الخلاف وتوضيح ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى إقناع السودان بما تم الاتفاق عليه من قبل".

    وأوضح حامد أن النظام السياسي في السودان تغير لكن السياسة التي وضعها البشير ما زالت هي القائمة حاليا، وعلى السودان أن يدرك أن علاقته بمصر أكبر من الحديث عن حلايب وشلاتين أو غيرها من القضايا الجانبية، لأن العلاقة أزلية بين الشعبين، وعلى الدبلوماسية أن تتحرك لسد الفجوة التي ظهرت في موقف السودان الأخير.

    وذكر حامد أن "السياسة مصالح، ومصر كانت تتعامل خلال السنوات الماضية بمبدأ حسن النية في الوقت الذي كان يتعامل فيه الآخرون وفق مصالحهم، والإدارة الأمريكية ذكرت مثل هذا الكلام، في الوقت الذي لا تحتاج فيه السياسة لحسن النية في الكثير من الأمور".

    من جانبه قال الدكتور أحمد المفتي المسؤول السوداني السابق في مفاوضات مياة النيل لـ"سبوتنيك"، إن ما قام به السودان بتحفظه على بيان الجامعة العربية، هو "أول موقف سليم للخارجية، حيث إن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد  يوم الأربعاء 4 مارس/آزار 2020، قد أكد رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل"، مشددا على أن "الأمن المائي جزء لا يتجزأ، من الأمن القومي لمصر".

    وأضاف المسؤول السوداني، "لقد طالب السودان بحذف اسمه من البيان الصادر عن الجامعة، ورغم ذلك تحفظ على البيان الختامي، وفي اعتقادنا، أن ذلك الموقف هو أول خطوة سياسية في الاتجاه الصحيح، يتخذها السودان، فيما يتعلق بسد النهضة، لأن موقف الجامعة العربية  يخلق مواجهة بين الدول العربية وإثيوبيا، لا مبرر لها، وقد تؤدي إلى استقطابات حادة، تضر بالقضية".

    وتابع المفتي أن "الموقف السوداني لم يكن يريد إغلاق الباب أمام الدور العربي تجاه قضية سد النهضة، للتوسط لدى إثيوبيا، للموافقة على المقترح الأمريكي، واعتمادا على تجربتنا، في المفاوضات الثنائية، وفي مفاوضات دول حوض النيل، وفي المفاوضات الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالمياه الدولية المشتركة وهي الأطول، نتحفظ على ذلك التوجه نحو البيانات الصدامية، لأن ضررها السياسي والقانوني أكبر من نفعها، ونأمل أن لا يتم تجاهل تحفظنا، كما تم تجاهل نصيحتنا عام 2011، بعدم مواصلة تشييد السد أثناء المفاوضات، وذلك التجاهل هو الذي أفضي إلى الوضع الراهن، الذي يهدد بضياع الحقوق المائية للسودان ومصر".

    وقالت داليا يوسف عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري لـ"سبوتنيك"، إن "التحفظ السوداني على بيان وزراء الخارجية العرب بشأن التضامن مع حقوق مصر والسودان في مياه النيل غير مفهوم، فقد كان هناك اتفاق بين الدول الثلاث في 2015، والأمر غريب، بالأمس تعتذر إثيوبيا عن التوقيع الاتفاق الذي نتج عن الوساطة الأمريكية واليوم السودان يتحفظ على بياض الضامن، الأمر غير مفهوم".

    وأضافت عضو العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن "قضية سد النهضة إن لم يتم التوافق عليها بالشكل الذي يؤمن مصالح الدول الثلاث وحقوقها سوف يضر السودان قبل مصر، وأتمنى أن تكون الخارجية والحكومة السودانية لديها الوعي الكافي لعدم الإضرار بمصالح الشعب السوداني".

    وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة برمته، معتبرة أنه يقدم دعما "أعمى" لبلد عضو (في إشارة إلى مصر) دون مراعاة حقائق رئيسية في المحادثات بشأن سد النهضة.

    وأشاد البيان أمس الجمعة بالموقف الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد "قرار" جامعة الدول العربية، لافتة إلى أن "السودان أثبت مرة أخرى موقفه المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة".

    وأعربت الخارجية عن تقديرها العميق للموقف السوداني الذي قالت إنه "يساعد في تقديم الحلول المربحة لجميع الأطراف المعنية، من خلال الالتزام بالحوار".

    وأعربت الخارجية عن "اعتقاد إثيوبيا الراسخ بأنه من خلال استمرار الحوار المفتوح والشفاف، توجد إمكانية كبيرة للتوصل إلى حل ودي، وأن وضع الهيمنة غير مثمر ولا يلزم أن يكون له مكان في نظامنا العالمي المترابط".

    وجددت "التزامها باتفاق إعلان المبادئ الذي ينص على التعبئة الأول لخزان السد بالتوازي مع الإنشاء".

    واختتمت الوزارة البيان بأن إثيوبيا "على ثقة في أن جامعة الدول العربية سوف ترقى إلى مستوى الموضوعية والعلاقات الطويلة الأمد والقيم المشتركة في علاقاتها مع إثيوبيا"، معربة عن "تطلعها إلى شراكة معززة والعمل بشكل وثيق على الأهداف المشتركة".

    وقالت الوكالة الرسمية المصرية، الخميس الماضي، إن السودان تحفظ على قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع مصر والسودان في ملف "سد النهضة".

    وأضافت الوكالة أنها "علمت أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، وهو القرار الذي أكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب".

    وأشارت المصادر للوكالة المصرية، إلى أنه "خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقا بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرار كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية".

    وتسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.

    وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل.

    وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.

    ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع.

    وأعلنت مصر أنها ستستخدم "كل السبل الممكنة" للدفاع عن مصالح شعبها، موضحة أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات"، ووصفت الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".

    انظر أيضا:

    إثيوبيا تدشن حملة تبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة
    مصر تعلن السبب الذي يمنع إثيوبيا من ملء سد النهضة دون موافقتها
    السودان يتحفظ على قرار "الخارجية العرب" بالتضامن مع دولتي المصب في ملف سد النهضة
    لقاء بين بوتين وأردوغان لبحث الوضع في إدلب... إثيوبيا تعلن استمرارها في بناء سد النهضة
    رئيس وزراء إثيوبيا: لن نتخلى عن "شرفنا" في أزمة سد النهضة
    سد النهضة... رئيسة إثيوبيا توجه دعوة إلى الشعب وتتحدث عن "السلاح الكبير"
    خيارات مصر لمواجهة إثيوبيا في "مارثون" سد النهضة
    وزير خارجية عمان: لا تنافس ولا قطيعة بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة
    إثيوبيا ترفض قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة وتقول إنه يقدم دعما "أعمى" لمصر
    إثيوبيا: سد النهضة "خط أحمر نرفض تجاوزه" واستكمال بنائه أصبح قربيا
    الكلمات الدلالية:
    ملف سد النهضة, بناء سد النهضة, سد النهضة, تضامن, بيان, وزراء الخارجية العرب, الجامعة العربية, مصر, إثيوبيا, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مضيفات الطيران ينزلن سلم طائرة الركاب المخصصة للرحلات طويلة المدى أيرباص A350-900 التابعة لشركة الطيران آيروفلوت الروسية، 4 مارس 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب يوقع قرارا بتخصيص 8 مليارات دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا
    هبوط سوق الأسهم الأمريكي بسب مكافحة "كورونا"
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    تفاصيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك