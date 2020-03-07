بسبب كورونا... النيابة العامة السعودية توقف العمل بـ"نظام البصمة"

وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة صدور توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف داخل النيابة العامة وكافة فروعها ودوائر محافظاتها ابتداء من يوم غد الأحد وحتى توقيت آخر، مع الحرص على توفير المعايير الصحية اللازمة داخل بيئة العمل، كما نقلت صحيفة "عكاظ".

ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي النيابة العامة التدبيرية والجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية المبذولة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، وحرصا على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لمنسوبي النيابة العامة ومراجعيها.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، بـ"الوباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".